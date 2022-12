Zum Tode von Papst Benedikt XVI. Der Denker

So blieb der Denker eingebunden in den Machtapparat, bis er schließlich sogar diesen „unmöglichen Job“ des Papstes bekleidete. Ihm fehlte jedes Gespür für Macht, für Netzwerke, für Menschen, für die Institution, und so konnte die Kurie ihr unter Johannes Paul II. begonnenes Eigenleben nahezu ungestört fortführen und ausbauen. Auch dies wurde ihm eine schwere, schließlich zu schwere Last und Bürde. Am 28. Februar 2013 erklärte er seinen Amtsverzicht, was kirchenrechtlich machbar war, nach dem langen Pontifikat seines Vorgängers aber fast wie eine Flucht erscheinen musste.