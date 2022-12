Zum Tode von Benedikt XVI. Ein Papst voll innerer Zerrissenheit

Dafür hat wohl kaum ein Papst ein so umfangreiches wissenschaftliches Werk hinterlassen, das klar beschreibt, was Glauben ausmacht und soziales Miteinander bedeutet. Joseph Ratzinger, Benedikt XVI., hat nach seinem Rücktritt den Titel „Seine Heiligkeit“ behalten, aber seitdem vielfältig an Ansehen verloren. Doch ihm gebührt, was in seiner Heimat gern gesagt wird: ein von Herzen kommendes „Vergelt‘s Gott“.