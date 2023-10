Hunderte Bischöfe, Laien und Frauen Katholische Kirche berät bei Weltsynode in Rom über Zukunft

In Rom treffen sich am Mittwoch ausgewählte Teilnehmer zur Weltsynode der katholischen Kirche, um gemeinsam über deren künftigen Weg zu beraten. Hunderte Bischöfe, Laien und auch einige Frauen werden für die Generalversammlung der Bischofssynode – so der offizielle Titel – im Vatikan erwartet. Sie sollen neue Wege für die Mitwirkung der kirchlichen Basis bei künftigen Entscheidungen erschließen. Es sollen aber auch Themen besprochen werden, die innerhalb der Kirche umstritten sind, etwa die Position von Frauen oder der Umgang mit Homosexuellen.