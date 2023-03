Infos zu der Glaubensgemeinschaft Das müssen Sie über die Zeugen Jehovas wissen

Auch wenn die Zeugen Jehovas eine christliche Glaubensgemeinschaft sind, legen sie die Bibel anders aus als die Kirche. So glauben sie beispielsweise nicht an die Dreieinigkeit Gottes. Besonders wichtig ist für sie auch der Glaube an das baldige Armageddon, bei dem nur sie als auserwählte Gemeinde gerettet werden.