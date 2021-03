„Macht mich fassungslos“ : Wormser Dompropst reagiert mit Protestvideo auf Vatikan-Entscheidung

Worms Der katholische Wormser Dompropst Tobias Schäfer hat mit einem Video-Statement zur Segnung homosexueller Paare für Furore gesorgt und die Entscheidung vehement kritisiert.

Die Glaubenskongregation hatte am Montag der in Deutschland geforderten Einführung katholischer Segensfeiern für homosexuelle Paare eine kategorische Absage erteilt. Es sei „nicht erlaubt, Partnerschaften einen Segen zu erteilen, die eine sexuelle Praxis außerhalb der Ehe einschließen, wie dies bei Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts der Fall ist“, hieß es. Schäfer kritisierte, die Kirche habe womöglich ihre „ureigenste Aufgabe aufgegeben“, wenn sie keine Vollmacht mehr besitze, Menschen zu segnen: „Was für eine Hybris zu glauben, wir müssten Gott vor mutmaßlich sündigen Situationen schützen, wir müssten den Segen Gottes schützen, dass ja er nicht die 'Falschen' erreicht.“

Persönlich glaube er nicht, dass Schwule, Lesben oder Transgender allesamt sündige Menschen seien. Aber selbst, wenn es so wäre, müsste die Kirche froh sein, dass auch Sünder unter Gottes Segen stehen: „Sonst wäre wahrlich wenig Hoffnung für eine Kirche, deren sündige Seiten gerade in dieser Zeit so offenbar geworden sind.“ Das am Montagabend veröffentlichte Video endet mit den dem Reformator Martin Luther zugeschriebenen Worten: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“ Bis Dienstagvormittag war es bereits über 1.000 mal geteilt worden. In Hunderten von Kommentaren erhielt der Dompropst Unterstützung für seine öffentliche Stellungnahme.