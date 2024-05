Erneute Aufregung Papst spricht in internem Treffen über Frauengeschwätz und Korruption

Wieder sorgen Äußerungen von Papst Franziskus in einem vertraulichen Gespräch für Schlagzeilen in italienischen Medien: Bei einem Treffen mit Priestern des Bistums Rom (Mittwochabend) habe er gesagt, sie sollten Geschwätz vermeiden; Geschwätz sei „Frauensache“, berichtet das Portal „Silere non possum“ am Donnerstagabend. Weiter habe er zu den Priestern gesagt: „Wir haben Hosen an – wir müssen offen reden.“