Sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche : Alle warten auf die Entscheidung des Vatikan

Kardinal Rainer Maria Woelki (l), Erzbischof von Köln, mit dem zurückgetretenen Dominikus Schwaderlapp vor einem Jahr auf dem Weg zur Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Foto: dpa/Arne Dedert

Papst Franziskus muss über die Rücktritte der Bischöfe Dominikus Schwaderlapp und Stefan Heße entscheiden. Ihnen werden bei der Aufklärung von Missbrauchsfällen Pflichtverletzungen vorgeworfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julius Müller-Meiningen

Bislang haben drei deutsche Bischöfe nach der Vorstellung des Missbrauchsgutachtens für das Erzbistum Köln vergangene Woche ihren Rücktritt angeboten. Der prominenteste von ihnen ist der Hamburger Erzbischof Stephan Heße, von 2006 bis 2012 Leiter der Personalabteilung im Erzbistum Köln. Am vergangenen Donnerstag bot zudem der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp dem Papst seinen Rücktritt an. Weihbischof Ansgar Puff bat hingegen den Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki um Beurlaubung, eine Bitte, der Woelki nachkam. Wie wird der Vatikan nun in den Personalien Heße und Schwaderlapp reagieren?

Über die apostolische Nuntiatur in Berlin gehen die beiden Personalien ihren Weg in den Vatikan. Heße, so bestätigt das Erzbistum Hamburg, richtete sein Rücktrittsangebot auch schriftlich an den Nuntius in Deutschland, Nikola Eterovic, der den Vorgang an das vatikanische Staatssekretariat, die Regierungszentrale des Papstes im Apostolischen Palast, weiterleitet. Im Fall Schwaderlapp gilt dasselbe.

Papst Franziskus wird schließlich über die Annahme der Rücktrittsgesuche entscheiden, allerdings auf der Grundlage von Vorbereitungen seiner Mitarbeiter. Nuntius Eterovic kommt dabei eine wichtige Rolle zu. In Fällen wie diesen, wenn also Bischöfen Vertuschung oder Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit Missbrauch vorgeworfen werden, ist es üblich, dass der Botschafter eine eigene Einschätzung der Sachverhalte vornimmt und diese in den Vatikan übermittelt.

Am ausführlichen Studium des 895 Seiten langen Gutachtens, in dem Heße in fünf Fällen Pflichtverletzungen begangen und in sechs Fällen nicht ordnungsgemäß aufgeklärt haben soll, kommt Nuntius Eterovic nicht vorbei. Eterovic selbst gilt nicht gerade als Null-Toleranz-Mann. Der 70 Jahre alte Kroate zeigte sich vor wenigen Jahren noch überzeugt, das Thema Missbrauch könne in den Griff bekommen werden, wenn der Klerus fortan um „Heiligkeit“ wetteifere. Das vatikanische Staatssekretariat bereitet dem Papst eine Entscheidungsvorlage vor. Im Vatikan rechnet man derzeit mit bis zu vier Wochen, innerhalb derer Franziskus über die Rücktritte entscheiden könnte.

Vergleichbare Fälle entschied Franziskus oft rasch, allerdings war die Entscheidung selbst manchmal eine Überraschung. Der 2018 wegen Missbrauchsvertuschung in erster Instanz von einem französischen Gericht verurteilte ehemalige Erzbischof von Lyon, Philippe Barbarin, bekam schon elf Tage nach dem Urteil eine Audienz beim Papst, in deren Folge Franziskus sein Rücktrittsgesuch ablehnte. Nach Barbarins Freispruch in zweiter Instanz nahm Franziskus den Rücktritt hingegen an. Im Mai desselben Jahres bot die gesamte Bischofskonferenz Chiles wegen des Missbrauchsskandals ihren Rücktritt an, drei Wochen später nahm der Papst die Rücktritte von drei Bischöfen an. Im thematisch ganz anders gelegenen Fall um die Verschwendungen des ehemaligen Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst ließ die Rücktrittsannahme hingegen fünf Monate auf sich warten.

„Das muss jetzt schnell gehen“, sagt der Vatikan-Kenner Marco Politi. „Im Vatikan gibt es Frustration darüber, wie Erzbischof Woelki die Krise bislang gehandhabt hat.“ Ob das allerdings auch für die entscheidenden Akteure gilt, ist weniger gewiss. Denn in der Kurie heißt es auch, die Tatsache, dass ein unabhängiges Gutachten in Auftrag gegeben und veröffentlicht wurde, sei ein bislang unerreichter Standard in der Kirche. Dem Gutachten zufolge sei Woelkis Weste weiß.