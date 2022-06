Religiöse Gefühle von Christen verletzt : Werberat rügt Alkohol-Video mit Jesus

Köln Nach Ansicht des Deutschen Werberats verletzt ein Werbespot für ein alkoholisches Getränk die religiösen Gefühle von Christen. In dem Video trinkt ein Jesus-Darsteller während des letzten Abendmahls vor der Kreuzigung das türkisches Nationalgetränk Raki.

Der Hersteller habe zugesagt, das Online-Video abzuändern, teilte der Werberat am Donnerstag in Berlin auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) mit. Sollte das nicht erfolgen, komme es zu einer öffentlichen Rüge.

In dem Video trinkt ein Jesus-Darsteller während des letzten Abendmahls vor der Kreuzigung das türkisches Nationalgetränk Raki einer bestimmten Marke. Anstatt Jesus zu verhaften, stoßen die römischen Soldaten mit ihm und seinen Aposteln an. Angetrunken singt die Gruppe „Halleluja“. Verbreitet wurde der Clip in sozialen Netzwerken.