Religion Wer sind die Mormonen?

Nach dem Tod von Joseph Smith am 27. Juni 1844 trat Brigham Young (1801-1877) die Nachfolge der Präsidentschaft der Kirche an. Er führte die Glaubensgemeinschaft in die Rocky Mountains und gründete am großen Salzsee die Stadt Salt Lake City. Trotz der abschreckenden Gegend in Utah blühte die Stadt auf und bildet seitdem das religiöse Zentrum der Kirche der Mormonen.