Ostern 2022 Was ist der Weiße Sonntag?

Der Weiße Sonntag findet seinen Ursprung im alten Rom, in dem der erste Fastensonntag eines jeden Jahres als Weißer Sonntag betitelt wurde. Denn an diesem Tag erschienen die an Ostern zu taufenden Menschen in weiße Taufkleider gehüllt in den Kirchen. Da die Taufe von Erwachsenen sich im späteren Verlauf keiner großen Beliebtheit mehr erfreute, wandelte sich die Bedeutung des Weißen Sonntages – behielt jedoch ihren Taufbezug: Da die Erstkommunion als Erneuerung der Taufe angesehen wird, wird dieses Sakrament seit dem 17. Jahrhundert typischerweise am Weißen Sonntag, dem ersten Sonntag nach Ostern, abgehalten.