Übergangsverwalter Steinhäuser für Erzbistum Köln : „Innehalten heißt nicht Stillstand“

Papst Franziskus hat den Kölner Weihbischof Rolf Steinhäuser zum vorübergehenden Verwalter der Erzdiözese Köln ernannt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Köln Kardinal Rainer Maria Woelki tritt seine Auszeit an und wird sich nach 30-tägigen Exerzitien wohl in den Niederlanden umtun. Bis Aschermittwoch im kommenden Jahr wird Weihbischof Steinhäuser die Leitung im Kölner Erzbistum übernehmen.

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Es dürfte die letzte Videobotschaft des Kölner Erzbischofs in diesem Jahr gewesen sein. Aus dem Garten des bischöflichen Hauses richtete Kardinal Rainer Maria Woelki noch einmal seine Worte ans Kirchenvolk. In den gut drei Minuten war oft von Versöhnung die Rede, von einer kostbaren Zeit des Innehaltens für sich wie auch fürs gesamte Erzbistum. Auf Geheiß von Papst Franziskus nimmt Woelki sich eine Auszeit bis Aschermittwoch, bis zum Beginn der österlichen Bußzeit. Zwar habe der Kölner Erzbischof nach Meinung des Papstes keine Verbrechen vertuschen wollen; jedoch habe er „große Fehler“ in der Kommunikation innerhalb des Bistums gemacht.

Die „Amtsgeschäfte“ wird bis zum 2. März des kommenden Jahres Weibischof Rolf Steinhäuser (69) übernehmen, der im Erzbistum seit 1997 Düsseldorfer Stadtdechant war und seit fünf Jahren als Weihbischof für den Pastoralbezirk Mitte zuständig ist, das heißt unter anderem für die Städte Köln und Leverkusen sowie den Rhein-Erft-Kreis. Dass in Steinhäuser ein „Apostolischer Administrator“ aus den eigenen Reihen ernannt wurde, ist ungewöhnlich. Denn meist wird ein Verwalter aus einem anderen Bistum ins befristete Amt gesetzt – wie es heißt bei „plena sede“, also bei besetztem Bischofsstuhl. So war es etwa vor sieben Jahren im Bistum Limburg. Die Steinhäuser-Wahl gilt somit für viele als deutliches Zeichen, dass Kardinal Woelki auch über den Aschermittwoch hinaus das Erzbistum leiten wird.

Bis dahin wird es personell einiges zu regeln geben, zumal Weihbischof Dominikus Schwaderlapp, dem Pflichtverletzungen bei der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen attestiert wurden, in Absprache mit Papst Franziskus in Kenia seelsorgerisch tätig und bis zum 21. Juli 2022 nicht im Dienst sein wird. So ist in dem von Franziskus rehabilitierten Ansgar Puff zunächst nur ein Weihbischof im Erzbistum tätig.

Da Erzbischof und Generalvikar juristisch als eine Person gelten, ruht auch dieses Amt. Markus Hofmann wird dennoch seinen Dienst leisten, da er zum „Delegaten“ des Administrators“ ernannt wurde – zur rechten Hand Steinhäusers. Dieser hat sich nun den Gläubigen in einer eigenen Videobotschaft vorgestellt – mit seelsorgerisch großer Bandbreite: So habe er als gebürtiger Kölner einige Zeit auch in der Düsseldorfer Altstadt als Priester gewirkt. Steinhäuser aber machte auch deutlich, dass dem Erzbistum weiterhin schwere Zeiten bevorstehen. Es stünden große Herausforderungen bevor, „vielleicht sogar Überforderungen aller Beteiligten“. Aber auch das gelte: „Innehalten heißt nicht Stillstand.“ Steinhäuser, der in seiner Zeit als Administrator alle Rechte und Pflichten der Bistumsleitung innehat und auch Pfarrstellen besetzen kann, wird in sein neues Amt am 24. Oktober im Altenberger Dom willkommen geheißen. Gestern traf zu Steinhäusers Ernennung auch das Dekret aus Rom ein – in Latein verfasst und unterzeichnet von Kardinal Marc Ouellet, Präfekt der Bischofskongregation.

Unterdessen hat sich Kardinal Woelki in seine geistliche Auszeit begeben, die er außerhalb des Bistums verbringen wird. Zunächst begibt sich Erzbischof 30 Tage lang in Exerzitien, anschließend will er sich in benachbarten Kirchen über deren Wege der Seelsorge informieren; möglicherweise in den Niederlanden.