Gedanken zu Ostern : Zeichen der Hoffnung

Die Natur sendet gerade viele Zeichen des Neubeginns. Foto: dpa/Uwe Anspach

Analyse Düsseldorf Gerade in Krisenzeiten wird viel über das diskutiert, was im Argen liegt. Doch es gibt auch Hoffnungszeichen, dass die Gesellschaft dabei ist, aus der Pandemie zu lernen. Etwa was den Zusammenhalt betrifft.

Von Horst Thoren

Wer zu Ostern auf ein Corona-Wunder hofft, wird enttäuscht werden. Die Aussicht, das Virus in wenigen Tagen zu besiegen, besteht nicht. Wohl aber kann das Innehalten dazu beitragen, das Bewusstsein zu schärfen für Leben und Tod, für die neue Achtsamkeit, zu der der Erreger jede und jeden zwingt. Gesundheit hat plötzlich den Stellenwert, den sie verdient. Schon wieder fällt aus, was vor allem für Familien und Freunde wichtig ist – die Begegnung oder der gemeinsame Urlaub, gerade jetzt zu Ostern. Angesichts eines Schlingerkurses der Politik haben viele frustriert die Hoffnung aufgegeben. Dabei darf es nicht bleiben. Denn es gibt – jenseits der Frage, wann endlich durch den Impffortschritt Herdenimmunität erreicht ist – durchaus Hoffnungszeichen, dass unsere Gesellschaft gestärkt aus dieser Krise aufersteht.

Die Welt mag nicht unbedingt besser geworden sein. Doch unser Augenmerk fällt öfter als früher auf Dinge, die im Argen liegen. Wenn sich bestätigt, was der Kinderschutzbund befürchtet hat, dass nämlich die Misshandlung von Kindern in der Corona-Pandemie zugenommen hat, dann liegt die Zunahme der Fallzahl womöglich an gewachsener Aufmerksamkeit und der Bereitschaft einzuschreiten. So sind Fälle öffentlich geworden, konnte Kindern geholfen werden.

Gesellschaftlich scheint der Zusammenhalt enger zu sein. Das zeigt sich in der Hilfe für Menschen in Not, für Misshandelte, Bedürftige, Ältere und Familien. Diese vielfältigen, oft ehrenamtlichen Initiativen machten möglich, was der Staat nicht leisten kann: möglichst alle (!) im Blick zu haben. Daraus kann neues Miteinander erwachsen.

Wir haben den Tod näher an uns herangelassen. Das Sterben war lange ein Tabuthema, abgeschoben in Klinik und Hospiz, zu Pfarrer und Bestatter. Jetzt sind wir selbst, ob jung oder alt, täglich mit der Gefahr konfrontiert. Lange war das Risiko, einen geliebten Menschen unverhofft zu verlieren, nicht so präsent. Die Sterberate wäre noch deutlich höher, gäbe es nicht das umfassende Bemühen, den Corona-Tod zu verhindern. Müsste das nicht auch für andere Risiken gelten? Man denke an die Verkehrstoten oder die Opfer von Krebs, Schlaganfall und Herzinfarkt. Vielleicht wächst auch hier die Bereitschaft, Herausforderungen energischer anzugehen.

Wir sind achtsamer. Deutschland wird die Klimaziele wohl erreichen – wegen Corona. Es wurde weniger geflogen, gereist, gefahren. RWE wird zum Öko-Konzern. Allerorten werden Wiesenblumen gesät, für die Bienen. Nicht allein klimabewusste Schüler gehen jetzt wieder auf die Straße, auch „Omas for Future“. Der Protest, der eingeschlafen schien, nimmt wieder Fahrt auf und wird konkreter. Das verändert die Politik. Die Landesregierung lobt sich für Beschlüsse zum Kohleausstieg. Die Grünen rechnen sich ernsthafte Chancen auf eine Kanzlerschaft aus. Schon die Kommunalwahl hat gezeigt, dass Themen wie neue Mobilität und ökologische Stadtpolitik ankommen. Da ist die Entscheidung zum Dienstfahrrad für einen Bürgermeister zunächst nur ein bewusst gesetztes, dennoch wichtiges Zeichen: Ich habe verstanden.

Hinter alldem steht ein Bekenntnis zum Leben. Zu Beginn der Pandemie wurde spekuliert, ob der Lockdown zu erhöhten Geburtenzahlen führen könnte. Hat er zunächst nicht. Gleichzeitig gab es Befürchtungen, Paare könnten sich bewusst gegen ein Kind entscheiden. Auch dafür gibt es wenige Anhaltspunkte. Das Mehr an Zweisamkeit rückt allerdings die Frage „Kind – ja, nein, jetzt oder später?“ stärker ins Bewusstsein. Erwartet wird jetzt doch ein Anstieg der Geburtenzahlen. Die Nachricht, die junge Paare verkünden, lautet: „Wir sind schwanger.“ Frau und Mann tragen Verantwortung. Gemeinsam. Die Krise hat vielfach Beziehungen gestärkt – auch jenseits des Kinderwunsches.