Nach Rücktrittsangebot : Jetzt entscheidet Rom über Woelki

Kardinal Rainer Maria Woelki am Tag seiner Rückkehr zu einer Aschermittwochsveranstaltung in Köln. Foto: dpa/Oliver Berg

Analyse Köln Am Tag seiner offiziellen Rückkehr hat Kardinal Rainer Maria Woelki Rom seinen Rücktritt als Erzbischof von Köln angeboten. Jetzt muss der Papst entscheiden. Zuletzt wurden vergleichbare Rücktrittsangebote von anderen deutschen Bischöfen abgelehnt.

Kein katholischer Bischof darf zurücktreten. Eine solche Eigenmächtigkeit wird selbst dem hohen Weiheamt nicht zugestanden. Es bedarf immer der Zustimmung des Bischofs von Rom, also des Papstes. Kardinal Rainer Maria Woelki hat in diesem Sinne mit seinem Rücktrittsangebot den normalen Dienstweg beschritten und erklärt, dass der Papst „frei ist, zu entscheiden, was dem Wohl der Kirche von Köln am meisten dient“.

Aber was heißt „normal“ in dieser Situation, in der eins der größten Bistümer der katholischen Kirche seit nunmehr gut zwei Jahren innerlich zerrissen ist und erst einmal weiter in Ungewissheit bleibt. Von einer „Hängepartie“ spricht der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller. Die Lage bleibt zunächst einmal so, wie sie zuvor gewesen ist: unzumutbar. Für die Gläubigen. Für die Betroffenen. Für die Kirche. Schließlich für Kardinal Woelki, der als Erzbischof auf Abruf Gespräche suchen, führen und Verständnis finden will.

Für die Kommunikation im Erzbistum, die Transparenz wichtiger Vorgänge, den respektvollen Umgang miteinander und die klare Abstimmung untereinander findet sich nur dieses eine Wort – katastrophal. Der Reihe nach: Nach Zerwürfnissen und Vorwürfen über etliche Monate hinweg entschließt sich Kardinal Woelki (oder wird dazu aus Rom gedrängt) im vergangenen Herbst, eine fünf Monate währende geistliche Auszeit zu nehmen. Was danach besser werden sollte, weiß niemand so genau. Selbst Woelki bekannte dazu jetzt in seinem Fastenhirtenbrief, dass „eine Auszeit an sich ja keine Probleme löst“. Da von außen nur wenig auf den Weg gebracht werden könne und schließlich „Versöhnung nur in einem Miteinander gedacht, gewagt, konkret versucht werden“ kann. Die Auszeit wird fürs Erzbistum und seine Gläubigen so zu einer verschenkten Zeit. Zudem legt Rom dem verdienstvollen Übergangsverwalter Weihbischof Rolf Steinhäuser noch Steine in den Weg. So bleibt Woelkis Generalvikar Markus Hofmann im Amt als sogenannter Delegat, auch wird Steinhäuser untersagt, frühere Vergaben von Millionenaufträgen überprüfen zu lassen. Also warten alle auf den Aschermittwoch, den Tag der Rückkehr. Und alles wird dafür vorbereitet: Hofmann schickt an sämtliche Mitarbeiter des Erzbistums einen Tag vorher noch eine umfängliche Mail, in der Woelkis erneute Amtsübernahme nicht nur angekündigt, sondern sogar bürokratisch vorbereitet wird. Unter anderem seien künftig der Briefbögen des Erzbischofs und des Generalvikars wieder zu verwenden, heißt es; diese seien „bei Bedarf im Büro des Generalvikars erhältlich“. Da passt gar nichts zusammen. War Hofmann schlichtweg nicht eingeweiht in die Pläne des Kardinals? Angesichts der engen Verbindung der beiden Geistlichen ist das kaum vorstellbar.

Schließlich Woelkis Fastenhirtenbrief. Darin spricht der 65-Jährige auch seine Auszeit an, die ihn nicht unverändert nach Köln hat zurückkehren lassen. Es sei eine Zeit gewesen, die „eigene Erschöpfung zuzulassen und wieder neu zu Kräften zu kommen. Zeit, auf die letzten Jahre zurückzuschauen und Zukünftiges in den Blick zu nehmen. Zeit, mich den Versäumnissen, den Fehlern und der Schuld in meinem Leben zu stellen und dabei auch Gelungenes und den Zuspruch zu sehen und wertzuschätzen – und aus beidem zu lernen.“ Rückschau und Vorschau, beides spielt eine große Rolle im Brief an die Gläubigen. Und Woelki lässt keinen Zweifel an seiner Bereitschaft, auch künftig zur Verfügung zu stehen. In den kommenden Wochen und Monaten wolle er die Begegnung mit „möglichst vielen von Ihnen suchen“, schreibt er, „um voneinander zu hören, was uns zu schaffen macht – und auch, woraus wir leben.“ Für einen endgültigen Abschied finden sich andere Worte.

Nach Stimmungslage im Erzbistum aber wäre ein so klarer Schnitt geboten, als einzige Lösung. Die große Mehrheit hat dies immer wieder und zuletzt immer lauter gefordert. Wie tiefgreifend der Vertrauensverlust gegenüber Woelki ist, belegen Austrittszahlen, Meinungsumfragen, Stellungnahmen. Absurderweise könnte genau das für Rom auch ein Grund sein, den Kardinal weiter im Amt zu belassen. Das Votum des Gottesvolkes am Ende als Rettung für Woelki – zumindest aus römischer Sicht ist das denkbar. Denn die Ablehnung eines Bischofs durch Gläubige wird den Vatikan eher zum Widerstand anregen. Würde man Kardinal Woelki bitten, nicht mehr im Amt zu bleiben, folgte man fast demokratischen Entscheidungsfindungen. Dass das Gottesvolk über Abbestellung eines Bischofs entscheidet (und möglicherweise dann auch über eine Berufung eines Bischofs), ist für die streng hierarchisch denkende Kirche unvorstellbar. Dass solche Überlegungen auch beim Synodalen Weg eine Rolle spielen, macht die Sache keineswegs besser. Zudem wurde zuletzt kein einziger Rücktritt angenommen, weder von Kardinal Marx noch von Erzbischof Heße und auch nicht von Weihbischof Schwaderlapp. Allerdings gingen am Aschermittwoch im Fall des wegen 110-fachen sexuellen Missbrauchs verurteilten Priesters U. bei der Kölner Staatsanwaltschaft neue Anzeigen ein. Diesmal gegen Erzbischof Woelki sowie weitere kirchliche Amtsträger.