Kritik an Qualität von Predigten in der katholischen Kirche „Ich aber sage euch ...“

So weit der Papst von der Spitze der Weltkirche. Worauf vor Ort über die Umsetzung gegrübelt wird. Aber das natürlich nicht erst seit dem Wink aus Rom. Bereits vor knapp zehn Jahren geißelte Kommunikationsberater Erik Flügge die „komische“ und „verquaste“ Sprache der Seelsorger – und merkte als eine der Folgen an, dass nur noch jeder zehnte Katholik zur Messe gehe. Lang ist’s her. In den Bistümern unseres Bundeslandes liegt der Anteil der Gottesdienstbesucher inzwischen deutlich tiefer. In Erzbistum Köln sind es 4,6 Prozent der Gläubigen, in Münster 4,8 Prozent, in Essen 4,4 Prozent, und im Bistum Aachen werden in der Heiligen nur noch 3,9 Prozent der Katholiken erreicht.