Austrittszahlen für 2023 könnten die Gewichte verschieben Spuren des Misstrauens

Nun sind die deutschen Bistümer keine Bundesliga. Es geht um die Lebendigkeit von Glauben und Gemeindeleben, nicht um Mitgliedsrekorde. Doch Bedeutung und Wirkmacht spiegelt sich auch in Größe, Mitgliederzahlen sind auch Zeichen für Vertrauen in Gemeinschaft, für Zukunftsglaube, Hoffnung. Auch in Münster ist nicht alles Gold, was glänzt. Doch Hausdurchsuchungen beim Kölner Kardinal Woelki, der Verdacht einer falschen eidesstattlichen Versicherung und die Finanzierung einer zusätzlichen Kölner Hochschule für Theologie unter anderem mit Kirchensteuermitteln hinterlassen Spuren – ablesbar auch in Zahlen.