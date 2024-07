Wenig Chancen für Schmerzensgeldklage Kirche für Täterpriester nicht verantwortlich

Trotz hundertfachen Missbrauchs durch einen katholischen Priester wird das Erzbistum Köln voraussichtlich keine geforderten 830.000 Euro Schmerzensgeld an die Betroffene zahlen müssen. Dies entschied das Kölner Landgericht jetzt in einem Zivilverfahren. Nach der Argumentation des Vorsitzenden Richters Jörg Michael Bern könne die Kirche als eine „Körperschaft des öffentlichen Rechts“ für die Verbrechen des Priesters nicht in Mithaftung genommen werden. „Es gibt eine Trennung zwischen Amtsausübung und sonstigem Handeln“, sagte Bern. Dass der Priester die Klägerin Melanie F. in den 1970er-Jahren als Pflegekind habe aufnehmen dürfen, sei eine Entscheidung des Jugendamts gewesen. Aus diesem Grund hätte auch das Jugendamt prüfen müssen, ob der Priester dafür geeignet gewesen sei, das Sorgerecht zu bekommen, so Bern.