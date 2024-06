Kolumne Gott und die Welt Vorbild Fußball EM – Schiedsrichter für die Politik gesucht!

Meinung | Düsseldorf · Unparteiische gibt es theoretisch überall: An internationalen Gerichtshöfen, in Kontrollorgane im Wirtschaftswesen oder in Aufsichtsbehörden. In der Kirchengemeinde haben sie eine besondere Funktion.

Von Dorothea Sattler

21.06.2024 , 14:20 Uhr

Ein Schiedsrichter zeigt einem Fußballspieler die rote Karte (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger