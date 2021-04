Zum Tod des großen Theologen : God save the Küng

Der Theologe Hans Küng (1928-2021) neben seiner Büste, die der Künstler Serge Mangin gefertigt hat. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Tübingen Vom frommen Kirchenrebellen Hans Küng wird vor allem sein Projekt Weltethos bleiben. Der bedeutende Theologe starb im Alter von 93 Jahren.

Es sind vor allem die Reformkräfte in der katholischen Kirche, die mit dem Tod des Tübinger Theologen Hans Küng an seine Bedeutung erinnern. An die Notwendigkeit, das wieder stärker zu bedenken, was Küng forderte, und was ihn an den Rand der Kirche brachte. Als ihm 1979 die Lehrerlaubnis entzogen wurde, da er unter anderem das Dogma päpstlicher Unfehlbarkeit anzweifelte, titelte eine englische Zeitung: „God save the Küng“. Wie wir gestern berichteten, ist Küng am Dienstag im Alter von 93 Jahren gestorben.

Der Konflikt mit der sogenannten Amtskirche hatte Küng nicht nur zu einem äußerst populären und viel beachteten Außenseiter der katholischen Kirche gemacht, sondern ihm unter den Gelehrten zu einer Sonderstellung verholfen: Obwohl ihm Papst Johannes Paul II. das Lehren ein für allemal verboten hatte, konnte er weiterhin an der Tübinger Universität bleiben. So wurde eigens für ihn eine Professur für Ökumenische Theologie geschaffen. Hans Küng bekleidete damit in Deutschland den einzigen Lehrstuhl für christliche Theologie, der rechtlich keiner Kirche zugeordnet war.

Zur Lebensgeschichte des Hans Küng gehört unzweifelhaft sein Hadern mit und an der Kirche. Doch es wird zu oft übersehen, dass es dem gebürtigen Schweizer gar nicht so sehr um die Kirchenfrage ging. Die war zwar auch wichtig, aber letztlich zweitrangig. Im Vordergrund stand bei ihm stets die Gottesfrage.

Und dabei beschränkte sich Küng keineswegs darauf, wie es „seine“ Kirche damit hielt. Denn er hatte früh erkannt, dass der Glaube an Gott über Religionen hinausweist und unsere Welt stärker prägte, als es vielleicht manchen Menschen lieb sein konnte.

Aus dieser Erkenntnis heraus entstand das weiterhin aktuelle „Projekt Weltethos“. Es war und wollte grenzenlos sein und mündete in jene drei sehr einfachen, aber nur schwer zu widerlegenden Grundsätzen: Kein Frieden unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen. Kein Frieden unter den Religionen ohne Dialog zwischen den Religionen. Und kein Dialog zwischen den Religionen ohne Grundlagenforschung in den Religionen.

Das war zu Beginn der 1990er-Jahre, also gut zwei Jahrzehnte vor den Anschlägen am 11. September 2001, als die Welt meinte, wieder an den Kampf der Kulturen und Religionen erinnern und danach handeln zu müssen.

Mit Hans Küng wird man nicht so schnell fertig, und er wird wichtig auch für aktuelle Reformdebatten und -prozesse in der Kirche bleiben. Er selbst hat es sich nicht leicht gemacht und sich trotz allem als einen liebenden Kritiker verstanden. Er verzweifelte oft an dem, was Rom sagte. Doch das hielt ihn nie davon ab, an seine Kirche zu glauben.