Diplomat in den USA Vatikan schließt prominenten Papst-Kritiker aus Kirche aus

Der Vatikan hat einen seiner höchstrangigen ehemaligen Diplomaten aus der katholischen Kirche verbannt: Die zuständige Behörde für Glaubenslehre gab in Rom den Ausschluss des früheren Vatikan-Botschafters in den USA, Carlo Maria Viganò, bekannt. Begründet wird dies vom Kirchenstaat damit, dass der 83 Jahre alte Italiener die Autorität von Papst Franziskus nicht mehr anerkenne und die Spaltung der Kirche betrieben habe. Viganò war nach seinem Abschied aus dem diplomatischen Dienst durch allerlei Verschwörungstheorien und massive Kritik am Papst in Erscheinung getreten.