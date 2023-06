Bruch im Bauchbereich Unter Vollnarkose – Papst Franziskus zur Darm-OP im Krankenhaus

Immer wieder löste der angeschlagene Gesundheitszustand des Papstes in den vergangenen Jahren Spekulationen über seinen Rücktritt aus. Als Hinderungsgrund wurde stets sein Vorgänger Benedikt XVI. genannt, der bis Ende Dezember im Vatikan lebte und am letzten Tag des Jahres 2022 starb. Drei Päpste, also ein amtierender und zwei zurückgetretene, seien zu viel für die katholische Kirche, urteilten Beobachter. Nach dem Tod Benedikts spielt dieser Aspekt nun keine Rolle mehr. Franziskus hatte einen Rücktritt in der Vergangenheit theoretisch als Möglichkeit ins Auge gefasst.