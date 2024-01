Neujahrsansprache Papst fordert Verbot von Leihmutterschaft

„Wir alle waren schockiert über den Terroranschlag gegen die Bevölkerung in Israel am 7. Oktober, bei dem so viele unschuldige Menschen auf grausame Art und Weise verletzt, misshandelt und getötet und viele als Geiseln genommen wurden“, sagte Franziskus in seiner Neujahrsansprache vor dem Diplomatischen Korps des Heiligen Stuhls. Ohne die radikalislamische Hamas zu nennen, kritisierte er alle Formen von Terrorismus und Extremismus. Der Anschlag vom 7. Oktober habe eine „starke militärische Reaktion Israels im Gazastreifen“ verursacht, die zum Tod von Zehntausenden von Palästinenserinnen und Palästinensern geführt habe.