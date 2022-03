Lang erwartetes Grundgesetz : Vatikan legt neue Verfassung vor

Papst Franziskus gibt den Segen Urbi et Orbi nach der Ostermesse im Petersdom. Foto: dpa/Filippo Monteforte

Vatikanstadt Neun Jahre nach dem Amtsantritt von Papst Franziskus hat der Vatikan ein neues Grundgesetz veröffentlicht. Damit soll die römische Kurie grundlegend reformiert werden. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Möglichkeit für Laien und Frauen, vatikanische Behörden leiten zu können.

Die Verfassung mit dem Titel "Praedicate Evangelium" (Verkündet das Evangelium) tritt am 5. Juni in Kraft, wie der Vatikan am Samstag mitteilte. Der 54-seitige Text löst dann das 1988 vom damaligen Papst Johannes Paul II. erlassene Grundgesetz ab.