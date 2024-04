Längste Reise Vatikan bestätigt Südostasienreise des Papstes

Papst Franziskus unternimmt im September die bisher längste Reise seines Pontifikats. Das Oberhaupt der katholischen Kirche werde Indonesien, Osttimor, Papua-Neuguinea und Singapur besuchen, kündigte der Vatikan am Freitag an. Die Reise soll vom 2. bis zum 13. September dauern und den 87-jährigen Franziskus in die indonesische Hauptstadt Jakarta, nach Port Moresby und Vanimo in Papua-Neuguinea, Dili (Osttimor) und Singapur führen. Weitere Einzelheiten sollten später bekannt gegeben werden.