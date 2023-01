Aufgebahrt im Kloster Mater Ecclesiae Vatikan veröffentlicht Fotos des Leichnams von Benedikt XVI.

Auf den Bildern, die der Heilige Stuhl am Sonntag verbreitet hat, ist Benedikt mit einem roten liturgischen Gewand und einer traditionellen Kopfbedeckung, einer Mitra, zu sehen. In seinen gefalteten Händen hält Joseph Ratzinger – Benedikts bürgerlicher Name – einen Rosenkranz. Neben ihm vor dem Altar der Kapelle stehen ein geschmückter Christbaum und eine Krippe, wie auf den am Sonntag veröffentlichten Fotos weiter zu sehen ist.