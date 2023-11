Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Kurschus weist Vorwürfe zu Missbrauchsverdacht zurück

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, verwahrt sich gegen Vorwürfe im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Missbrauchsfall in ihrem früheren Arbeitsumfeld. Die durch einen Zeitungsbericht bekannt gewordenen „Andeutungen“ und „Spekulationen“ weise sie mit Nachdruck zurück, sagte Kurschus am Dienstagabend vor der EKD-Synode in Ulm. Sie beteuerte erneut, erst seit Jahresanfang durch eine Anzeige von dem Fall zu wissen. „Vorher hatte ich keine Kenntnis von Taten sexualisierter Gewalt durch diese Person“, betonte sie.