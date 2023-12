Vakante katholische Bischofsstühle Papst Franziskus ernennt neue Erzbischöfe von Paderborn und Bamberg

Der frisch ernannte Erzbischof gilt kirchenpolitisch als liberal. Er versprach am Samstag, dass er mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch kommen und gemeinsam handeln wolle. „Ich will wirklich ganz und mit all den Kräften, die mir gegeben sind, mit Ihnen hier im Erzbistum Paderborn „Gemeinsam Kirche sein“, sagte Bentz. „Ich will die ganze Wirklichkeit des Erzbistums Paderborn wahrnehmen und annehmen, auch mit ihrer dunklen Seite.“