Vorsitzender der Bischofskonferenz bei „Anne Will“ : Bischof Bätzing fordert Entschuldigung von Benedikt XVI.

Georg Bätzing, Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, als Gast in der Talk-Show „Anne Will“. Foto: dpa/Wolfgang Borrs

Berlin Gleich zweimal befasste sich die ARD am Sonntag mit der katholischen Kirche: im Presseclub und bei „Anne Will“. Der Limburger Bischof Georg Bätzing forderte am Sonntagabend vom emeritierten Papst Benedikt erneut eine Entschuldigung für sein Verhalten im Missbrauchsskandal.

Kein Lauterbach, kein Corona. Während die Krise um Russland und die Ukraine weiter köchelt und der Austritt von Jörg Meuthen die AfD ins Wanken bringt, lud Anne Will am Sonntagabend zum Talk über die Zukunft der katholischen Kirche. „Missbrauch, Lügen, Vertuschung - ist diese Kirche noch zu retten?“, lautete der durchaus doppeldeutige Titel. Schon eine Stunde nach Sendeschluss verzeichnete die Homepage 850 Zuschauer-Kommentare.

Klar ist: Kostenpflichtiger Inhalt Der Missbrauchsskandal hat auch die seit Jahrzehnten bestehende Position der Kirche in Staat und Gesellschaft in Frage gestellt. Es ging bei „Anne Will“ auch um die bislang enge Zusammenarbeit von Staat und Kirche, um Sonderrechte und Privilegien wie das kirchliche Arbeitsrecht und die Kirchensteuer.

Insbesondere die aus Bonn zugeschaltete Ingrid Matthäus-Maier, SPD-Politikerin, Beirat im Institut für Weltanschauungsrecht und in der kirchenkritischen Giordano-Bruno-Stiftung, setzte auf Attacke: Sofortige Abschaffung aller Staatsleistungen an die Kirchen, Aufarbeitung des Missbrauchs durch Staatsanwälte, Rücktritte von Bischöfen. Nicht Atomindustrie oder Wirtschaft, sondern die Kirchen seien die schlimmsten Lobbyisten im Land, sagte sie. „Sie haben noch nie freiwillig auf Rechte verzichtet.“ Die Politik müsse „die Kumpanei mit den Kirchen“ beenden.

Dass die neue Ampelkoalition die Grundlagen für das Staat-Kirche-Verhältnis durchaus ändern will, machte Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) deutlich. Sie gestand, dass der Staat sich zu viel Zeit gelassen habe, sich mit Missbrauch oder kirchlichen Privilegien zu beschäftigen. Die kirchen-interne Aufarbeitung des Missbrauchsskandals sei gescheitert. Auch im kirchlichen Arbeitsrecht müssten staatliche und verfassungsrechtliche Vorgaben wie das Verbot von Diskriminierung gelten. Bislang können Mitarbeiter der Kirche, die nach einer Scheidung wieder heiraten oder in einer Homoehe leben, gekündigt werden.

Kein leichter Stand also für den Limburger Bischof Georg Bätzing, auf dessen Gesicht und Hände die Kamera mehrfach fuhr. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz blieb ruhig und versuchte nachzuweisen, dass viele der Forderungen bei ihm auf offene Ohren stoßen. Staatsleistungen? „Weg damit, sie sind heute für niemanden mehr verständlich.“ Staatliche Aufarbeitung des Missbrauchsskandals? Wenn die bisher mit dem Staat vereinbarten Wege nicht reichen - dann aber bitte auch für andere Institutionen. Reform des kirchlichen Arbeitsreichts? Auf Ebene der Bischofskonferenz bereits in Arbeit. Künftig solle die persönliche Lebenssituation von kirchlichen Mitarbeitern keine Rolle mehr spielen, so der Limburger Bischof.