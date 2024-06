Zahl der Kirchenaustritte aus der kahtolischen Kirche Wieder mehr als 400.000 Katholiken weniger

Es gibt keinen Anlass zum Aufatmen, auch wenn in den Zahlen das Gute beschworen wird. So versuchte der Kölner Generalvikar Guido Assmann die Größe des Erzbistums in fußballgerechter Sprache zu verpacken: Danach könnten die Katholiken des Erzbistums „das Stadion in Müngersdorf 33 Mal mit immer wieder neuer Besetzung komplett füllen“, sagte er. Doch allein im Kölner Erzbistum haben im vergangenen Jahr über 40.000 Mitglieder vorgezogen, nicht mehr ins Stadion zu kommen (2022: 51.245 Austritte). Das Erzbistum hat aktuell 1,678 Millionen Mitglieder und ist damit nur noch knapp das größte Bistum unter den 27 Diözesen in Deutschland. Mit wenig Abstand folgt ein anderes NRW-Bistum an zweiter Stelle: Münster mit derzeit 1,669 Millionen und „lediglich“ 29.755 Austritten (2022: 37.900). Würde sich der Austrittstrend 2024 fortsetzen, wäre Münster schon im kommenden Jahr das größte Bistum der katholischen Kirche in Deutschland.