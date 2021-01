Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche : Erzbistum Köln hält Skandal selbst am kochen

In der Debatte um die Missbrauchsaufarbeitung im Erzbistum Köln beklagt ein ranghoher Geistlicher unprofessionelles Krisenmanagement. Der Bonner Stadtdechant Wolfgang Picken sieht die Schuld aber nicht beim Erzbischof.

Picken bezeichnete es als verständlich, dass viele Menschen glaubten, „es handele sich um einen Akt der Vertuschung“. Zudem sei die Entschuldigung Woelkis am Heiligabend mehr als unglücklich gewesen. Der Erzbischof hatte in der Christmette Gläubige und Betroffene um Verzeihung für die Kritik gebeten, dass sie in den vergangenen Wochen Kritik an der Nichtveröffentlichung des Gutachtens und an seiner Person hätten ertragen müssen. Kommentatoren warfen Woelki anschließend vor, dass er keine persönlichen Versäumnisse eingestehen wolle.