Skandal um Kardinal Woelki : Rücktritt als Dienst an Mutter Kirche

Rücktritt als Dienst an Mutter Kirche

Meinung Düsseldorf Die Krise im Erzbistum Köln spitzt sich dramatisch zu: Der Diözesanrat hat dem Erzbischof das Vertrauen aufgekündigt. Der einst als Befreier gefeierte Kardinal Woelki ist zum Feindbild geworden. Jetzt sollte er Verantwortung übernehmen.

Als Kardinal Meisner ging und Woelki kam, war das Erzbistum wie befreit: Gott sei Dank, hieß es vielstimmig. Ein vermeintlich weltoffener Nachfolger war für den erzkonservativen Strafprediger gefunden. Selbst die Stunksitzung, ansonsten bekannt für Kirchenkritik, lobte: „Über den kann man nun wirklich nichts Schlechtes sagen.“ Das hat sich grundlegend geändert. Der einst als Befreier gefeierte Kardinal ist zum Feindbild geworden – für die Frauenrechtler, für die Reformer, für die Aufklärer. Die Missbrauchsskandale, an deren Vertuschung der Erzbischof beteiligt gewesen sein soll, geben ihm jetzt den Rest. Selbst der Diözesanrat als oberstes Gremium der Laien wendet sich von ihm ab.

Die letzte Rettung ist der Papst – für den Kardinal wie für die Gläubigen. Es ist zwar kaum damit zu rechnen, dass der Heilige Vater den Stab über Woelki brechen wird. Strafrechtlich ist nichts Vorwerfbares festzumachen, kirchenrechtlich ginge das, aber davor scheut der Vatikan in der Regel zurück. Auch Bischof Tebartz-van Elst, der sich im Bistum Limburg unmöglich gemacht hat, bekam in Rom sein Gnadenbrot. Wäre eine hohe Aufgabe am päpstlichen Stuhl eine Perspektive für den bekennenden Sozialethiker Woelki?