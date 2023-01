Italienisch und sehr leise Sekretär Gänswein erzählt von letzten Worten Benedikts

Der frühere Papst Benedikt XVI. soll kurz vor seinem Tod die Worte „Herr, ich liebe Dich“ gesagt haben. Das habe ein Krankenpfleger erzählt, der sich um den 95-Jährigen gekümmert habe, teilte Benedikts langjähriger Sekretär am Sonntag den Vatikan-Medien mit. Dabei habe Benedikt Italienisch gesprochen, seine Stimme sei schwach, das Gesagte aber verständlich gewesen. Gänswein sagte, er selbst sei zu dem Zeitpunkt, gegen drei Uhr morgens am Samstag, nicht bei Benedikt gewesen. Später an dem Morgen starb das frühere katholische Kirchenoberhaupt.