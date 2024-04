Kein Katafalk, kein Petersdom Papst will „nur“ in Sarg aufgebahrt werden

Papst Franziskus hat die Trauer-Zeremonien für den Fall seines Todes ändern lassen. In einem neuen Buch mit Interviews, das an diesem Mittwoch auf Spanisch erscheint, gab das 87 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche bekannt, dass er nach seinem Ableben in einem Sarg aufgebahrt werden will - und nicht mehr wie alle Vorgänger der jüngeren Zeit frei liegend auf einem Katafalk. Der Abschied solle „mit Würde“ erfolgen, sagte der Papst. Er wolle aber behandelt werden „wie jeder Christ“. Franziskus bestätigte auch, dass er nicht im Petersdom beigesetzt werden will, sondern in einer anderen Kirche in Rom, der Basilika Santa Maria Maggiore.