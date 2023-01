Rheinische Synode in Düsseldorf So will sich die Evangelische Landeskirche Kernthemen widmen

Mit gleich drei Besonderheiten ist die Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland (Ekir) in eine arbeitsreiche Woche gestartet: Zum einen ist das oberste Leitungsgremium der rheinischen Kirche erstmals seit drei Jahren wieder in Präsenz zusammen, zum anderen tut es das in Düsseldorf – statt wie sonst in Bad Neuenahr (Rheinland-Pfalz). Vielleicht mit ein Grund, wieso außerdem Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) das Grußwort der Synode hielt, in der es bis Freitag vor allem um zwei Themen geht: Bildung und Energie.