Reue, Buße, Vergebung Der große Dreiklang

Kaum ein Wort geht so leicht über die Lippen und ist doch so selten ernst gemeint: Sorry! Die Bitte um Entschuldigung ist zum Ritual verkommen, das in der Politik alles andere als Einsicht signalisiert, das in der Kirche zum inszenierten Selbstzweck wird, das in Fernseh-Shows zur Bloßstellung allzu menschlicher Schwächen führt und Voyeurismus fördert. Dabei bietet diese Zeit der Krisen so viel Anlass, Verantwortlichkeiten zu klären und Verantwortung zu übernehmen – nicht allein als Schuldanerkenntnis, vielmehr als tätige Buße. Und das macht den Unterschied aus zwischen Vergebung und Vergeltung, zwischen Reue und Rache. Erst wenn das „Verzeih mir“ von Herzen kommt, kann daraus Gutes erwachsen.