Die Kirche der Ungläubigen Religionslose US-Amerikaner gründen Kirchen ohne Gott

Die Idee einer „Kirche“ für Atheisten geht auf die beiden britischen Komiker Sanderson Jones und Pippa Evans zurück, die 2013 im Norden Londons die erste Gemeinde gründeten. Heute treffen sie sich unter dem Leitmotiv „Live better, help often and wonder more“ (Lebe besser, hilf oft, denk mehr nach) in 48 Städten der englischsprachigen Welt.