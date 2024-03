Diskussion um Ramadan-Beleuchtung Auch Städte in Islam-Ländern schmücken für christliche Feste

In diesen Tagen geht der islamische Fastenmonat Ramadan in die zweite Hälfte. Laut einer Studie beteiligen sich vier Fünftel der Musliminnen und Muslime in Deutschland etwa ab ihrem 14. Lebensjahr am Verzicht auf Essen und Trinken zwischen Morgendämmerung und Sonnenuntergang. Dass Frankfurt und Köln aus Anlass des heiligen Monats erstmals Straßen beleuchten, hat für Kritik gesorgt. Funkelnde Halbmonde und „Happy Ramadan“-Geglitzer sehen viele als Anbiederung an den Islam und falsche Toleranz gegenüber einer teils wenig integrierten Minderheit.