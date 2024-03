Fastenmonat der Muslime Die schönsten Grüße und Wünsche zum Ramadam

Am 10. März beginnt für die 1,9 Milliarden Muslime weltweit der Fastenmonat Ramadan. Auch in Deutschland halten sich viele der 5,5 Millionen muslimischen Menschen an die Regeln der Fastenzeit. Und freuen sich darauf, an ihrem Ende das Fest des Fastenbrechens - auch Zuckerfest genannt - zu feiern.