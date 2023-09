Zeit des Nationalsozialismus Pius XII. soll von Vernichtungslagern gewusst haben

Der Archivar Giovanni Coco hat laut dem Zeitungsartikel den Brief entdeckt, den der deutsche Jesuit Lothar König am 14. Dezember 1942 an den Vatikan schickte, und der dort vom Sekretär von Pius XII., Robert Leiber, empfangen wurde. Darin werden explizit die Vernichtungslager Belzec und Auschwitz erwähnt. In dem Brief heißt es, dass im „Hochofen“ von Belzec „täglich bis zu 6.000 Menschen sterben, vor allem Polen und Juden“.