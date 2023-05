Pfingsten 2023 Was uns auf den Geist geht

Das wird in der katholischen Kirche mit dem Exorzismus, durchaus vom Vatikan akzeptiert, auch als Rechtfertigung und Auftrag verstanden, böse Geister (den Teufel) auszutreiben. Was wie ein Überbleibsel aus dem tiefsten Mittelalter erscheint, ist zumindest in Italien Glaubenspraxis. Jedes Jahr suchen dort eine halbe Million Menschen die Hilfe eines Exorzisten, so laut Bayerischem Rundfunk die internationale Vereinigung der Exorzisten. In Deutschland wird seit einem Todesfall Mitte der 1970er-Jahre die unsägliche Praxis Teufelsaustreibung von offizieller Seite nicht mehr praktiziert. Papst Franziskus hat das Wegbeschwören durch Handauflegen und Weihwasser jedoch ausdrücklich gebilligt; es sei notwendig, Satan und Dämonen zu bekämpfen. Ihm selbst wird vorgeworfen, auf dem Petersplatz vergleichbare Rituale vollzogen zu haben.