Kirchenoberhaupt am Persischen Golf : Papst verteidigt Bahrain-Reise

Papst Franziskus (m.) spricht den Segen in der Sacred Heart Church in Manama, Bahrain (Agenturfoto). Foto: dpa/Alessandra Tarantino

Vatikanstadt Vom 3. bis 6. November hatte das Kirchenoberhaupt das Königreich am Persischen Golf besucht. Anlass für die Reise des Papstes war das unter der Patronanz von König Hamad bin Isa Al Chalifa stattfindende „Bahrain Forum for Dialogue“.

Papst Franziskus hat seine Reise in das Königreich Bahrain in der vergangenen Woche gerechtfertigt. „Natürlich kann man sich fragen, warum wollte der Papst dieses kleine Land mit einer großen muslimischen Minderheit besuchen“, sagte das Kirchenoberhaupt am Mittwoch bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz . Insbesondere, da es so viele andere katholisch geprägte Länder zu besuchen gebe.

„Ich denke an den wahnsinnigen Krieg, den wahnsinnigen Krieg, den die Ukraine erleidet“, so Franziskus. Und an viele andere Kriege und Konflikte, die nicht durch den „infantilen Einsatz von Waffen“ gelöst würden, etwa in Syrien, dem Jemen oder Myanmar. „Die Kriege zerstören die Menschheit, sie zerstören alles“, so der Papst.