Kostenpflichtiger Inhalt: Papstbrief : Franziskus dämpft Erwartungen an Reformprozess

Papst Franziskus. (Archiv). Foto: dpa/Evandro Inetti

Düsseldorf Papst Franziskus dämpft in einem Brief „an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland“ die Erwartungen für Reformprozesse in der Kirche.