„Händler des Todes“ Papst verurteilt Legalisierung des Drogenkonsums

Papst Franziskus hat eine Liberalisierung des Drogenkonsums mit scharfen Worten verurteilt. Es sei ein Hirngespinst zu meinen, dass man mit der Freigabe den Drogenkonsum verringern könne, so wie dies in einigen Ländern versucht werde. Die Liberalisierung führe zu einer Ausweitung des Konsums, so der Papst bei der Generalaudienz am Mittwoch auf dem Petersplatz.