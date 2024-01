Messe zum Dreikönigstag Papst ruft katholische Kirche zur Einheit auf

In den vergangenen Tagen hatte es innerhalb der weltweiten katholischen Kirche erheblichen Streit um die Frage gegeben, ob und in welcher Form katholische Geistliche gleichgeschlechtliche Paare segnen sollten. Eine überraschende Öffnung der vatikanischen Glaubensbehörde kurz vor Weihnachten unter Kardinal Victor Fernandez für solche Segnungen war bei zahlreichen Bischöfen, insbesondere in Afrika und Osteuropa, auf offenen Widerspruch gestoßen. Bischöfe in einigen Ländern West- und Mitteleuropas hatten die Öffnung hingegen begrüßt. Daraufhin hatte Fernandez am Donnerstag in einer weiteren Erklärung versucht, Missverständnisse auszuräumen.