Katholischen Kirche Papst kritisierte „rückwärtsgewandte“ US-Katholiken

Papst Franziskus hat die Rückwärtsgewandtheit einiger konservativer Vertreter der Katholiken in den USA kritisiert. Diese hätten den Glauben durch Ideologie ersetzt, kritisierte der Argentinier. Ein korrektes Verständnis der Glaubenslehre lasse jedoch Veränderungen mit der Zeit zu. Mit seinen Äußerungen erkannte der Pontifex Spaltungen in der katholischen Kirche in den USA an, wo sich progressive und konservative Vertreter gegenüberstehen. Die Konservativen fanden in den doktrinären Amtszeiten von Papst Johannes Paul II. und Benedikt XVI. lange Zeit Unterstützung, insbesondere bei den Themen Abtreibung und gleichgeschlechtliche Ehe.