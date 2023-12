Bronchitis-Erkrankung Papst fühlt sich „viel besser“

Franziskus, der am 17. Dezember 87 Jahre alt wird, war am 25. November an einer Grippe erkrankt und deshalb gezwungen, eine Reise zur Weltklimakonferenz in Dubai abzusagen. Später eröffnete er, dass bei ihm eine akute infektiöse Bronchitis diagnostiziert wurde, die ihm das Atmen erschwerte. Es war das zweite Mal in diesem Jahr, dass der Papst ernst an Bronchitis erkrankte. Im Frühjahr wurde er für drei Tage im Krankenhaus aufgenommen und es wurden ihm intravenös Antibiotika verabreicht.