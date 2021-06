Nach Rücktrittsgesuch : Papst Franziskus würdigt Kardinal Marx' Verhalten mit abgelehntem Rücktritt

Meinung Düsseldorf Aus Rom kommt nun die Antwort auf das Rücktrittsgesuch von Kardinal Marx. Dabei wird deutlich, welch unterschiedliche Wege Kardinal Woelki in Köln und der Münchner Oberhirte eingeschlagen haben - und was deren Resultat ist.

Zielt das auch auf Köln? Erhöht es den Druck jetzt auf Kardinal Woelki? Auch der Kölner Erzbischof hat den Papst angeschrieben: zu Jahresbeginn mit der Bitte, seinen „Fall“ zu prüfen. Woelki hat aber nicht seinen Rücktritt angeboten. Und er hat – sehr zum Unmut einiger Amtskollegen hierzulande – nicht einmal den vorgeschriebenen Weg eingehalten und sich zunächst in Deutschland befragen lassen. Woelki hat sich direkt an Rom gewandt und ist seinen eigenen Weg gegangen.

Das römische Schreiben an Marx lässt sich auch in dieser Hinsicht deuten, wenn davon die Rede ist, dass es nicht die Untersuchungen und nicht die Macht der Institution ist, die uns retten würden. Der für päpstliche Verhältnisse ungewöhnliche „Freispruch“ von Marx ist noch kein Schuldspruch für Woelki. Das wäre angesichts der Apostolischen Visitation, mit der in diesen Tagen in Köln auf Geheiß des Heiligen Vaters die Lage im Erzbistum sondiert wird, auch absurd.