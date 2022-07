Gesundheitliche Probleme : Papst Franziskus will weniger reisen und hält sich Rücktritt offen

Rom Papst Franziskus hat angekündigt, bei Reisen künftig kürzertreten zu wollen. Der 85-Jährige hat massive Knieprobleme. Auch das Thema Rücktritt steht weiterhin im Raum: „Das ist eine ganz normale Option.“

Papst Franziskus hat angekündigt, bei Reisen künftig kürzertreten zu wollen. Er könne nicht in demselben Reiserhythmus weitermachen wie zuvor, sagte er bei der sogenannten fliegenden Pressekonferenz am Samstag auf dem Rückflug von Kanada nach Rom. Um der Kirche weiter dienen zu können, müsse er sich etwas mehr schonen. Die sechstägige Reise nach Kanada sei ein kleiner Test gewesen mit der Erkenntnis, dass man Reisen in so einem Zustand eigentlich nicht machen könne. Am Samstagmorgen war das Kirchenoberhaupt in Rom gelandet.