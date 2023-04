Abendmahlmesse in Jugendgefängnis Papst Franziskus wäscht Häftlingen die Füße

Das Ritual der Fußwaschung geht auf eine biblisch überlieferte Geste von Jesus Christus an seinen Jüngern beim letzten Abendmahl zurück und ist ein Zeichen der Demut. Papst Franziskus erinnert in seinen öffentlichen Auftritten oft an Menschen am Rande der Gesellschaft - an die „Ausgegrenzten“, die „als Probleme katalogisiert werden“, wie er am Palmsonntag sagte.