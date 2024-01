Katholische Kirche „Der Herr segnet alle“– Papst Franziskus verteidigt Segnungen für homosexuelle Paare

Papst Franziskus hat sich am Wochenende erstmals öffentlich zu Segnungen für homosexuelle Paare geäußert. Die Entscheidung des Vatikans, solche Segnungen zuzulassen, hatte in den vergangenen Wochen für viel Wirbel gesorgt. „Der Herr segnet alle. Alle, die kommen“, sagte Franziskus am Sonntagabend in der italienischen Talkshow „Che Tempo Che Fa“ (etwa: „Wie die Zeiten so sind“). „Aber dann müssen sich die Menschen mit dem Segen des Herrn auseinandersetzen und sehen, was der Weg ist, den der Herr ihnen vorschlägt.“