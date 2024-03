Joseph Ratzinger Papst Franziskus sieht in Vorgänger Benedikt einen „Übergangspapst“

Papst Franziskus sieht in seinem Vorgänger Benedikt XVI. einen Übergangspapst. Nach den Umwälzungen des polnischen Papstes Johannes Paul II. sei der Deutsche Joseph Ratzinger zum Zeitpunkt des Konklaves, also der Wahl eines neuen Papstes, im Jahr 2005 der einzige Kandidat gewesen, der damals Pontifex sein konnte, sagte das derzeitige Oberhaupt der katholischen Kirche in einem vorab veröffentlichten Auszug aus einem Interview-Buch, das am Mittwoch in spanischer Sprache erscheint.